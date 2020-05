El Gobierno dio un fuerte respaldo al proyecto de seguridad pública que apunta a frenar los motoarrebatos, una de las principales modalidades delictivas en la provincia. La ley se tratará el jueves 21 de mayo en la Legislatura.

El gobernador, Juan Manzur, manifestó su aval en una reunión oficial en Casa de Gobierno y de manera pública. “Esperamos que esta ley se apruebe en la Legislatura (mañana). Si así es, vamos a promulgarla rápidamente para ponerla en marcha. Pensamos que puede ser una muy buena herramienta para combatir el delito en la provincia”, resaltó.

La ley, cuyo proyecto sufrió varias modificaciones durante el armado, prohibirá, justamente, que dos hombres circulen en una motocicleta. “El límite de edad del masculino acompañante será el requerido para la inimputabilidad penal de los menores (15 años)”, se expresa en el texto.

Las excepciones de la ley

● La circulación de padre e hijo, sin límite de edad.

● La Policía otorgará un permiso provisorio de tránsito por razones de trabajo o de extrema necesidad (acreditada). Deberá identificar al conductor, al acompañante y al rodado. La autorización tendrá seis meses de vigencia, aunque podrá ser renovada sin límites.

● En caso de “fuerza mayor o caso fortuito”, en el control se definirá la habilitación.

● Se podrá gestionar el permiso mediante la página web de la Policía. Habrá que registrar los datos del conductor, del acompañante y del rodado, y los motivos de la autorización.

El proyecto prohibirá la venta de combustibles cuando una moto no exhiba la chapa identificatoria; cuando los conductores no utilicen el casco o no porten la licencia de conducir. Se restringirá el estacionamiento en las guarderías por esos incumplimientos.

“Exhortamos a la ciudadanía a que regularice la documentación de la moto, que tengan el casco y el dominio. Vamos a ser rigurosos e inflexibles. Hay plazos para que todos regularicen sus papales”, dijo Vargas Aignasse.

“Hubo un descenso de un 15% de todos los delitos que se venían cometiendo en moto. Queremos poner más herramientas para continuar con esa efectividad y para que el ciudadano camine seguro por las calles, y no con temor a que le roben”, acotó Maley.