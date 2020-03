La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró hoy al coronavirus como una pandemia, según se informó en una conferencia de prensa en Ginebra encabezada por su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«Hemos evaluado que el Covid-19 puede caracterizarse como una pandemia», aseguró Tedros, y agregó que «describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la amenaza que representa este coronavirus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer».

El director general de la OMS precisó que «nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus».

Según informó, de los 118.000 casos de Covid-19 reportados a nivel mundial en 114 países, más del 90% están radicados en solo cuatro países, y dos de ellos, China y Corea del Sur, tienen epidemias en un «declive significativo».

La definición que da la OMS en su web, califican pandemia a «la propagación mundial de una nueva enfermedad».

Se produce una pandemia cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo, y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él.

«Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o sin cuidado. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado», alertó Tedros.

«Llamamos todos los días a los países a tomar medidas urgentes y agresivas», concluyó. (Con información de Télam)