Esta mañana el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) confirmó que en Tucumán ya hay registrados 28 casos de dengue, la mayoría de ellos autóctonos.

“Son 28 casos de los cuales 27 son autóctonos”, expresó esta mañana el doctor Rogelio Cali de Epidemiología organismo, que actualizó la cifra que ayer había sido estimada en 22. «Además circulan dos tipos de virus del dengue», agregó el especialista.

El 2 de marzo pasado, el Ministerio de Salud había comunicado que el número de afectados era 14, por lo que -debido al súbito aumento de casos en las últimas horas- hicieron hincapié en las medidas preventivas que debe tomar la población para evitar la propagación de la enfermedad de manera complementaria a las políticas sanitarias implementadas.

La nueva cifra fue anunciada por Cali esta mañana, que junto a la ministra de Salud Rossana Chahla dieron una conferencia de prensa, para informar de que por el momento no hay casos de coronavirus en Tucumán, tras el alarma generada ayer por dos turistas alemanes que presentaron fiebre en Tafí del Valle.

“Tenemos que tener en cuenta que la transmisión del dengue no es de persona a persona, sino a través de un vector. Entonces, si aumenta o no, depende de todos nosotros, de las familias y de que tomemos conciencia en no dejar recipientes que puedan acumular agua para evitar que crezca el mosquito”, expresó la titular del Ministerio de Salud, Rossana Chahla, durante la presentación de una ambulacia destinada específicamente a la Vigilancia Epidemiológica de las tres enfermedades que más preocupan por estas horas: el dengue, el sarampión y el recientemente llegado a la Argentina COVID-19

Vigilancia Epidemiológica



Desde el Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA) brindaron pautas para identificar los síntomas de las enfermedades anteriormente mencionadas.

*¿Cuándo pensar en Coronavirus?

-Síntomas: Fiebre Mayor a 38°C más catarro respiratorio.

-Antecedentes:

Viaje al exterior en los últimos 14 días.

Contacto con caso sospechoso/confirmado.

O con familiar directo.

*¿Cuándo pensar en dengue?

-Síntomas:

Fiebre más dolor de cuerpo intenso.

Sin catarro.

Con erupción.

-Antecedentes:

Viaje al Norte de Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil en los últimos 14 días.

*¿Cuándo pensar en Sarampión?

-Síntomas:

Triple catarro (nasal, bronquial, conjuntival).

Erupción o Sarpullido.

Dolor intenso de cabeza/cuerpo.

-Antecedentes:

Viaje al exterior en los últimos 14 días o viaje de familiar directo.

Viaje a Paraguay, Brasil, Buenos Aires pensar en sarampión (sobre todo no vacunados).

Fuente: El Tucumano