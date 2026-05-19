Convenio de reciprocidad entre la Municipalidad y la Escuela Comercio para beneficio de estudiantes del Nivel Superior
Convenio de reciprocidad para prácticas profesionales entre el Municipio de Monteros y la Escuela de Comercio “Gral. Don José de San Martín”.
En un emotivo acto realizado en la Escuela de Comercio de Monteros, el intendente Francisco Serra participó de la firma de un convenio de reciprocidad institucional entre el municipio y el nivel Superior no universitario de la institución. El encuentro reunió a autoridades, docentes y estudiantes de las carreras que se dictan en el turno noche, con el objetivo de avanzar en una herramienta fundamental del campo de formación de los jóvenes y adultos monterizos.
El acuerdo permitirá que los estudiantes de la carrera de Técnicas Agropecuarias realicen prácticas profesionalizantes en todos los sectores municipales, generando un espacio de aprendizaje en terreno y de contacto directo con la gestión pública.
“Este convenio es una herramienta para que nuestros estudiantes puedan encarar el mercado laboral con más formación y oportunidades, además de conocer el trabajo profundo que se hace desde el municipio”, expresó el intendente Serra, destacando la importancia de tender puentes entre la educación y la comunidad.
La ceremonia contó con la presencia del Lic. Ariel Villagra, rector de la institución; la Prof. Teresa Roppolo, regente del nivel terciario; y la Prof. Mabel Rodríguez, vicedirectora del nivel secundario nocturno. Por parte del municipio acompañaron la secretaria de Educación, Cultura, Turismo y Deportes, Ing. Sara Amado, y la subsecretaria de Legal y Técnica, Dra. María Alejandra Attiel, quienes remarcaron el valor de este tipo de acuerdos para el desarrollo local.