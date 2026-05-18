Frío intenso y posibles nevadas: así estará el tiempo esta semana en Tucumán

El frío seguirá siendo protagonista durante toda la semana en Tucumán, con temperaturas bajas tanto en la capital como en el interior provincial. Según el pronóstico extendido para Monteros, las mañanas continuarán muy frescas y las máximas no lograrán recuperarse demasiado durante los próximos días.

Para este lunes se espera una mínima de 7° y una máxima que alcanzaría los 16°, con condiciones estables pero con ambiente frío desde temprano. El martes presentaría un leve ascenso térmico durante la tarde, con registros entre los 6° y los 18°.

El miércoles continuará con características similares, acompañado por nubosidad y temperaturas que oscilarán entre los 7° y los 19°. Sin embargo, el jueves volvería a sentirse con fuerza el ingreso de aire frío: la máxima apenas llegaría a los 16°, mientras que la mínima sería de 10°, con probabilidad de inestabilidad y cielo cubierto.

Para el viernes, el panorama seguirá fresco en la capital tucumana, con temperaturas estimadas entre los 8° y los 12°, manteniendo un ambiente típicamente invernal para esta época del año.

En los valles tucumanos, las condiciones serán aún más extremas. Luego de las ligeras nevadas registradas este domingo en Tafí del Valle, no se descarta que vuelvan a repetirse fenómenos similares en sectores de altura si persisten las bajas temperaturas y la humedad.

Además, se prevén marcas térmicas por debajo de los 0° durante las madrugadas en distintas zonas vallistas, por lo que recomiendan extremar cuidados, especialmente para quienes deban circular durante la noche o primeras horas del día.