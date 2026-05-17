Con un Lucas Naranjo encendido, Ñuñorco goleó a San Ramón y sigue prendido arriba

Ñuñorco volvió a mostrar credenciales de candidato y consiguió una sólida victoria como visitante al derrotar 3-0 a San Ramón en Villa Quinteros, por una nueva fecha de la Liga Tucumana de Fútbol. El conjunto monterizo fue de menor a mayor y terminó construyendo una goleada que lo mantiene en los puestos de arriba del campeonato.

El equipo dirigido por Floreal García encontró todas las emociones en el segundo tiempo. A los 4 minutos del complemento, Nahuel Urueña abrió el marcador y comenzó a encaminar una tarde perfecta para el “Tigre Tucumano”.

Con el resultado a favor, Ñuñorco ganó confianza y manejó el partido con autoridad. Allí apareció Lucas Naranjo, quien tuvo una actuación brillante y terminó siendo la gran figura de la cancha. El mediocampista anotó dos golazos a los 18 y 26 minutos para sellar el contundente 3-0.

El conjunto monterizo mostró solidez defensiva, intensidad en el mediocampo y eficacia en ataque, dejando sin respuestas a San Ramón, que nunca logró reaccionar tras el primer golpe.

Con esta victoria, Ñuñorco alcanza los 13 puntos y se afianza en el lote de arriba de la tabla, ilusionando a sus hinchas con seguir siendo protagonista en el Torneo Anual 2026.

El equipo de Floreal García atraviesa un gran momento futbolístico y continúa creciendo partido tras partido, apoyado en un plantel que combina experiencia, juventud y un funcionamiento colectivo cada vez más sólido.