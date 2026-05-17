Ñuñorco visita a San Ramón con la ilusión de seguir prendido arriba

La “Banda Roja” intentará sumar fuera de casa en un duelo que promete intensidad y mucho clima de fútbol del interior tucumano. El encuentro comenzará a las 16:00.

En las últimas horas, el cuerpo técnico confirmó la lista de convocados para afrontar el compromiso, con un plantel que mezcla juventud, experiencia y nombres que vienen teniendo protagonismo en el certamen.

Entre los arqueros aparecen Carlos Medina y Gabriel Silva, mientras que en defensa fueron citados Enrique Campos, Franco Flores, Nahuel Urueña, Facundo Albastray y Gabriel Díaz.

En la mitad de la cancha estarán Enzo Burgos, Lucas Naranjo, Joaquín Campos, Luis Ortiz, Carlos Aldonate, Oscar Carrizo y Matías Medina. En ofensiva, los convocados son Agustín González, Lucas Lazarte, Jonas Muñoz Mena y Carlos López.

El partido genera expectativa entre los hinchas monterizos, que acompañarán al equipo en una cancha siempre complicada y donde Ñuñorco buscará hacerse fuerte para seguir creciendo en el campeonato.