Eduardo Abdala se consagró subcampeón argentino de MTB en Jujuy

Eduardo Abdala volvió a dejar en lo más alto al mountain bike tucumano al consagrarse subcampeón argentino de MTB en la modalidad Cross Country en parejas, competencia que se disputó en el exigente circuito “Tierra Brava” de San Pedro de Jujuy.

El biker monterizo hizo dupla con Fernando López, de Concepción, y ambos protagonizaron una durísima carrera frente a algunos de los máximos referentes nacionales de la disciplina. Durante gran parte de la competencia pelearon mano a mano las posiciones de punta con Sebastián Quiroga y Hernán Jais, en un circuito muy técnico y físicamente demandante.

“Fue una carrera muy dura. Fuimos toda la competencia peleando posiciones y pudimos definir todo en un sprint muy ajustado”, contó Abdala tras la competencia.

La dupla tucumana logró imponerse en la definición ante Quiroga y Jais, quedándose con el segundo lugar del campeonato argentino. El título quedó en manos de Pereyra y Alberoni, corredores cordobeses del Team Venzo, quienes se llevaron el primer puesto.

Con este resultado, Abdala ratifica su gran presente deportivo y vuelve a posicionarse entre los mejores exponentes del MTB nacional, representando a Monteros y Tucumán en competencias de máximo nivel.