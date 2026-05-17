Murió un motociclista tras un violento accidente en el sur tucumano

De acuerdo al informe policial, el hombre circulaba en una motocicleta Honda Twister 250 cc en sentido este-oeste sobre avenida Bicentenario cuando, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control del rodado y cayó violentamente sobre el pavimento.

El siniestro ocurrió alrededor de las 15:50, a pocos metros del ingreso a la ampliación del barrio Esperanza. Tras el alerta, se desplegó un operativo con participación de efectivos de Patrulla Motorizada, personal de la Comisaría de Concepción y profesionales del servicio de emergencias 107.

Al arribar al lugar, los equipos de emergencia encontraron al motociclista sin signos vitales. Minutos después, personal médico confirmó oficialmente el fallecimiento en el lugar del hecho.

La Unidad Fiscal interviniente quedó a cargo de la investigación y ordenó las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el accidente y si hubo otros factores involucrados.

El procedimiento fue supervisado por el comisario inspector Sergio González, jefe de Zona I de la Unidad Regional Sur.