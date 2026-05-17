Impactante accidente en el B° “Arcoiris“: Un joven volcó un auto que no era suyo y fue hospitalizado

Un espectacular accidente de tránsito se registró este domingo por la tarde en Monteros, cuando un automóvil terminó volcado sobre su techo luego de que el conductor perdiera el control del rodado en plena circulación.

El siniestro ocurrió alrededor de las 15:20 sobre calle Urquiza, casi esquina Rivadavia. Un automóvil Chevrolet Prisma gris, quedó completamente dado vuelta sobre la banquina este de calle Urquiza. El rodado presentaba importantes daños materiales en distintos sectores de la carrocería y además había impactado contra un poste de alumbrado público.

Según las primeras informaciones, el vehículo era conducido por un joven de 20 años, domiciliado en Monteros. El conductor manifestó que circulaba por calle Urquiza cuando, por causas que todavía se investigan, perdió el control del automóvil y terminó protagonizando el vuelco.

Minutos después se presentó en el lugar una mujer de 50 años, propietaria del vehículo siniestrado. La damnificada declaró ante los efectivos que había dejado el automóvil al joven únicamente para realizar tareas de lavado y aseguró desconocer por qué motivo salió a circular sin su autorización.

En el lugar trabajó personal policial y del servicio de emergencias107 que traslado al joven al Hospital Regional "Gral. Lamadrid". Además, se solicitó la intervención de Criminalística para llevar adelante las pericias correspondientes y determinar cómo se produjo el accidente.