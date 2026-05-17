Milagro en el este tucumano: un joven salvó su vida tras el vuelco de una máquina vial

Un impresionante accidente con maquinaria pesada generó momentos de tensión este sábado al mediodía en el departamento Cruz Alta, cuando una máquina vial perdió el control y terminó volcada dentro de una zanja de desagüe en la zona de San Andrés.

El episodio ocurrió cerca de las 12.20 y movilizó a efectivos de la Comisaría de San Andrés, quienes acudieron al lugar tras recibir un llamado telefónico que alertaba sobre el vuelco de un equipo de gran porte en una cuneta.

Al arribar a una cantera ubicada en la localidad de San Antonio, los uniformados encontraron la máquina recostada sobre uno de sus laterales dentro del canal de escurrimiento, en una escena que evidenciaba la magnitud del accidente.

Pese a la violencia del vuelco, el hecho no dejó personas heridas de gravedad y únicamente se registraron daños materiales, según confirmaron fuentes policiales.

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con Juan José Cuevas, propietario de la maquinaria siniestrada, quien explicó que el vehículo era conducido por su hijo al momento del accidente.

De acuerdo con su relato, el joven operario logró salir por sus propios medios tras el vuelco y se retiró caminando para buscar ayuda mecánica y coordinar tareas para retirar la máquina del lugar.

Las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente no fueron precisadas oficialmente, aunque se indicó que los trabajadores realizaban tareas de perfilado en la zona cuando el equipo terminó fuera de control y cayó dentro de la zanja.

El episodio volvió a poner el foco en los riesgos que enfrentan diariamente los operarios que trabajan con maquinaria pesada en obras y tareas rurales, donde una mínima falla puede terminar en una tragedia.