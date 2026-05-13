miércoles 13 de mayo de 2026
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13 May 2026

Se viene una nueva edición de Trekking Desafío Soldado Maldonado

El próximo domingo 17 de mayo a las 8:00 horas, la comuna de Soldado Maldonado será el punto de encuentro para una nueva edición del Trekking Desafío Soldado Maldonado, una propuesta que combina actividad física, cuidado de la salud y turismo en uno de los paisajes más atractivos del sur tucumano.

La caminata tendrá una duración aproximada de 4 horas, recorrerá una distancia de 14 km y está catalogada con un nivel de dificultad media, lo que la convierte en una experiencia accesible para jóvenes y adultos. La edad recomendada para participar es a partir de los 14 años.

Con esta iniciativa, Monteros reafirma su compromiso con el turismo activo y sustentable, ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de disfrutar de la naturaleza, fortalecer la convivencia y promover hábitos saludables

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