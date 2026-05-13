Un camión cayó al vacío desde el puente de Río Seco: su conductor esta grave

Un impresionante accidente de tránsito se registró este miércoles la mañana en el puente de Río Seco, sobre la vieja traza de la Ruta Nacional 38, en donde un camión cayó desde la estructura hacia la zona inferior del puente.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8:10 y tuvo como protagonista a un camión Ford Cargo dominio AB049YL, que circulaba de sur a norte y era conducido por Rodrigo Sánchez.

Según informó oficialmente la Comisaría de Arcadia, por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo y terminó precipitándose debajo del puente.

Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron trabajando a personal médico del Hospital Regional de Concepción, que ya había asistido al chofer luego de que fuera extraído del vehículo por terceros que se encontraban en la zona.

Posteriormente, la víctima fue trasladada en ambulancia hacia el hospital Angel Padilla de la capital tucumana por las graves heridas recibidas en el hecho.

La Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción tomó intervención en el hecho y ordenó una serie de medidas investigativas para determinar cómo ocurrió el accidente.

Entre las disposiciones judiciales se encuentran las pericias de Criminalística, extracción de muestras para dosaje al conductor, relevamiento de cámaras de seguridad y la documentación completa del procedimiento.

Pese al impacto del accidente, desde la Policía informaron que el tránsito en la zona permanecía habilitado y se desarrollaba con normalidad mientras trabajaban los peritos y efectivos policiales.