Tucumán se prepara para el 2° Congreso Provincial de Alfabetización, Tecnología y Vínculos

Del 1 al 5 de junio, el Ministerio de Educación de Tucumán llevará adelante el 2° Congreso Provincial de Alfabetización, Tecnología y Vínculos, bajo el lema “Conectar para Enseñar”, una propuesta que busca fortalecer la formación docente y promover el intercambio de experiencias pedagógicas en torno a los desafíos actuales de la enseñanza.

Luego del rotundo éxito del 2025, la nueva edición será un encuentro que reunirá a educadores, especialistas y autoridades de distintos puntos de la provincia y del país, con el propósito de reflexionar sobre la alfabetización en sus múltiples dimensiones —lectora, digital y emocional— y su articulación con las tecnologías y los vínculos que se construyen en el aula.

Organizado con el apoyo de las municipalidades de Alderetes y Aguilares, el congreso ofrecerá conferencias, talleres y espacios de debate orientados a compartir estrategias innovadoras para mejorar la calidad educativa y fortalecer la inclusión.

La inscripción se habilitará el próximo 18 de mayo y será con cupos limitados. Toda la información sobre el programa y las inscripciones estará disponible en el sitio oficial: congreso.educaciontuc.gov.ar

Cronograma general:

Precongreso (abril – mayo): con ateneos, formación y producción.

Inscripciones: a partir del 18 de mayo.

El Congreso (1, 2, 3, 4 y 5 de junio): con la presentación y socialización.

Postcongreso (agosto a noviembre): con la edición y publicación del banco de proyectos.