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13 May 2026

“Mal Negocio”, el cortometraje de suspenso monterizo que tendrá su estreno gratuito este sábado

El cortometraje monterizo “Mal Negocio” se estrenará este sábado 16 de mayo en Monteros con entrada libre y gratuita. La producción fue realizada por el Instituto Superior de Artes GUAIPA

El cine independiente de Monteros suma una nueva propuesta con sello local. Este sábado 16 se estrenará “Mal Negocio”, un cortometraje de suspenso realizado por Iván Urueña y producido por el Instituto Superior de Artes GUAIPA.

La historia sigue a un grupo de jóvenes que, durante un viaje de campo, decide celebrar en una antigua casa sin imaginar que terminarán atrapados en un violento episodio que los llevará a enfrentar consecuencias por hechos que aseguran no haber cometido.

La producción fue íntegramente desarrollada en Monteros y cuenta con la participación de alumnos y jóvenes artistas del equipo de actuación del instituto, muchos de los cuales vivirán su primera experiencia cinematográfica frente a cámara.

El elenco principal está integrado por Martina Orellana, Valentín Castells, Abigail Olivera, Ariel Martínez, Nahuel Toledo y Anahí Medina, acompañados por otros artistas locales que forman parte del proyecto audiovisual.

Desde la organización destacaron que el objetivo del estreno también es impulsar los espacios culturales y abrir nuevas oportunidades para jóvenes vinculados al teatro, la actuación y el cine independiente en el sur tucumano.

La función se realizará este sábado desde las 19:30 en calle Alberdi 2, en la ciudad de Monteros, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

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