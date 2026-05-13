Horror en Córdoba: una nena de 4 años murió tras ser atacada brutalmente por un perro

Una profunda conmoción sacude a la provincia de Córdoba luego de que una nena de apenas 4 años muriera este miércoles tras ser atacada brutalmente por un perro en la ciudad de Cosquín, ubicada en el valle de Punilla.

El dramático episodio ocurrió alrededor del mediodía frente al cementerio local. Según trascendió, la pequeña había salido sola de su vivienda cuando fue sorprendida por el animal. En medio de la desesperación, intentó ponerse a resguardo, pero el perro la atacó violentamente y le provocó gravísimas heridas, principalmente en la zona del cuello.

Vecinos alertaron rápidamente a los servicios de emergencia y en pocos minutos arribaron al lugar efectivos policiales, personal médico, Bomberos y miembros de la Guardia Local. A pesar del intenso operativo y de los esfuerzos realizados para estabilizar a la menor, los profesionales de la salud no lograron salvarle la vida.

La tragedia generó una fuerte conmoción en la comunidad cordobesa, donde todavía persisten muchas dudas sobre cómo ocurrió el ataque y en qué circunstancias se encontraba la niña en el momento del hecho.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, encabezada por la fiscal Silvana Pen, quien trabaja para esclarecer lo sucedido. Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente si el perro tenía dueño o si pertenecía al entorno familiar de la víctima.

El caso reabrió además el debate sobre la tenencia responsable de animales y la necesidad de extremar los cuidados para evitar este tipo de tragedias.