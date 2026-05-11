lunes 11 de mayo de 2026
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11 May 2026

Será una semana de sol y sin amenazas de lluvias

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 6° de mínima y 18° de máxima.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que la nueva semana que inicia tendrá buen tiempo, con nubosidad variable, temperaturas superiores a 20°C y sin lluvias.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 6° de mínima y 18° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 86%. El viento corre del norte a 19 km/h y la visibilidad es de 17 km.

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