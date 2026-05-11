Sociedad 11 May 2026
Será una semana de sol y sin amenazas de lluvias
Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 6° de mínima y 18° de máxima.
El Servicio Meteorológico Nacional informa que la nueva semana que inicia tendrá buen tiempo, con nubosidad variable, temperaturas superiores a 20°C y sin lluvias.
Hoy en el departamento Monteros:
En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 6° de mínima y 18° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 86%. El viento corre del norte a 19 km/h y la visibilidad es de 17 km.