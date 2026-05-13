Un monterizo fue dado de alta de un trasplante de médula ósea que en el NOA solo se realiza en Tucumán

El procedimiento fue realizado íntegramente en el sistema público de salud y posiciona al centro asistencial como el único hospital público del NOA en llevar adelante este tipo de prácticas de alta complejidad, en el marco de las políticas sanitarias impulsadas por el gobernador Osvaldo Jaldo.

En este contexto, el ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, destacó el trabajo integral del sistema sanitario y remarcó que el alta médica del joven fue posible gracias al compromiso del recurso humano y a la tecnología disponible en la salud pública, luego de atravesar una enfermedad oncológica severa y recibir un trasplante de médula ósea en el efector.

Asimismo, el funcionario remarcó el valor estratégico del Hospital Néstor Kirchner dentro del sistema sanitario del norte argentino: “Este servicio hace trasplante de médula ósea y es el único centro público desde Córdoba hacia el norte que puede realizar este tipo de procedimientos. Tenemos un recurso humano valiosísimo, empático y comprometido, que festeja cada alta médica y demuestra no solo capacidad técnica, sino también calidad humana y vocación de servicio”, afirmó.

Por su parte, la directora del hospital, doctora Alejandra Vargas, destacó que el alta médica del joven representa un logro para todo el equipo de salud y una nueva oportunidad de vida para el paciente, al tiempo que valoró el trabajo interdisciplinario, la capacidad instalada del efector y el compromiso de un plantel profesional altamente capacitado, humano y empático que acompañó cada etapa del tratamiento y del trasplante, reafirmando así el crecimiento y la complejidad alcanzada por el sistema público de salud en la provincia.

En tanto, la jefa del Departamento de Hemato-Oncología y de la Unidad de Trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas, doctora Flavia Figueroa, expresó su orgullo por el desempeño del equipo médico: “Es sumamente gratificante poder otorgar un alta más y me siento muy orgullosa del equipo que me acompaña en este proyecto. Es un grupo comprometido no solo con la capacitación y los altos estándares que requieren estos procedimientos, sino también con la parte humana”, señaló.

Al mismo tiempo, Figueroa destacó la contención brindada durante el proceso de internación. “Cada vez que un paciente se va y refiere que, más allá de lo difícil del trasplante, se sintió contenido, para nosotros es muy gratificante y nos permite saber que vamos por el camino correcto”, agregó.

Por su parte, la jefa de la Unidad de Trasplante del hospital, doctora María Pagani, explicó que el paciente, diagnosticado con un tumor de células germinales mixto, alcanzó la respuesta necesaria tras varias líneas de quimioterapia para avanzar con un doble autotrasplante de médula ósea, denominado trasplante en tándem, procedimiento que ofrece mejores resultados que uno único. Además, destacó el trabajo articulado entre el Hospital Centro de Salud y la Unidad de Trasplante, remarcando que la institución es la única unidad pública de este tipo en Tucumán y el NOA, lo que permite brindar atención a pacientes de provincias vecinas sin necesidad de derivaciones a Córdoba o Buenos Aires.

Asimismo, Pagani destacó: “Este fue el trasplante número 11 realizado durante 2026 y en cada procedimiento intervienen múltiples áreas y profesionales que trabajan de manera articulada para garantizar una atención integral y humana a los pacientes”.

En la oportunidad la madre del joven, Paola Beatriz Cadoni, agradeció profundamente el acompañamiento recibido en todo el tratamiento: “Desde que inició con la quimioterapia él siempre tuvo muchísimas ganas de vivir. Todos los médicos y enfermeros lo trataron con muchísimo amor y respeto. No tengo más que palabras de agradecimiento porque trabajaron con mucho amor para él”, expresó emocionada.

Finalmente, el propio Alberto Natanael Cadoni compartió su emoción tras recibir el alta médica: “Fue una internación dura, pero gracias a Dios estoy bien. Estoy muy agradecido con la doctora Pagani, con la doctora Mugna y con todo el equipo de enfermería y profesionales que estuvieron acompañándome durante todo este proceso”, concluyó.