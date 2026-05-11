lunes 11 de mayo de 2026
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11 May 2026

Monteros Vóley se quedó con el clásico y volvió a festejar ante Social Monteros

El “Naranja” mostró autoridad en el Microestadio “Irma Tita de Árquez” y derrotó 3-0 a Social Monteros en una nueva edición del clásico de la ciudad.

Monteros Vóley volvió a quedarse con el clásico de la ciudad y ratificó una costumbre que se repite cada vez que enfrenta a Social Monteros. En una noche fría y con una nutrida concurrencia de público el “Naranja” se impuso con claridad por 3 a 0.

El equipo del barrio Mutual mostró solidez colectiva, intensidad y jerarquía en los momentos decisivos para terminar celebrando con parciales de 27-25, 25-18 y 25-16.

El primer set fue el más equilibrado de la noche. Social Monteros logró complicar por momentos y tuvo un set ball a favor, pero Monteros Vóley mantuvo la calma y terminó cerrando un parcial clave que terminó marcando el rumbo del encuentro.

A partir del segundo set, el local tomó definitivamente el control del partido. Con un gran trabajo en bloqueo, buenas transiciones y efectividad en ataque, el “Naranja” comenzó a marcar diferencias claras sobre su rival.

La gran figura del encuentro fue Martíno Moyano, máximo anotador de la noche con 14 puntos, incluyendo cuatro bloqueos y un ace, siendo determinante tanto en ofensiva como en defensa.

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