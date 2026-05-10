Impresionante vuelco e incendio de una camioneta tras chocar contra un caballo en la ruta 38



Un impactante accidente de tránsito se registró este sábado por la noche sobre la ruta nacional 38, en cercanías de Juan Bautista Alberdi, donde una camioneta terminó completamente destruida tras chocar contra un caballo y prenderse fuego.

Según trascendió, el siniestro ocurrió en las primeras horas de la noche cuando el conductor del vehículo fue sorprendido por la presencia del animal en medio de la calzada. Sin posibilidad de evitar el impacto, la camioneta colisionó violentamente y perdió el control.

Tras el choque, el rodado salió despedido hacia un costado de la ruta, volcó en medio de un cañaveral y comenzó a incendiarse rápidamente hasta quedar consumido casi en su totalidad por las llamas.

Pese a la violencia del accidente y a las dramáticas escenas que se vivieron en el lugar, los ocupantes lograron salir a tiempo del vehículo antes de que el fuego avanzara por completo sobre la estructura.

Las víctimas fueron identificadas como Agustín Theaux y Enzo Flores, quienes recibieron asistencia de ocasionales automovilistas y testigos que circulaban por la zona al momento del hecho.

Posteriormente, ambos fueron trasladados a un centro asistencial cercano, donde los médicos constataron que no presentaban heridas de gravedad, a pesar de la espectacularidad del vuelco y del incendio.

El episodio volvió a poner en discusión el peligro que representa la presencia de animales sueltos sobre rutas del sur tucumano, una problemática que ya provocó numerosos accidentes en distintos puntos de la provincia.