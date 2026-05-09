Robaron un tractor en Arcadia y lo encontraron oculto entre cañaverales

Un importante operativo policial permitió recuperar este viernes un tractor y una desmalezadora que habían sido robados de un galpón ubicado sobre Ruta Provincial 324, a la altura del kilómetro 7,5, en jurisdicción de Arcadia.

Los elementos fueron hallados ocultos entre plantaciones de caña de azúcar luego de intensos rastrillajes realizados por efectivos policiales y empleados de la empresa damnificada. Sin embargo, los delincuentes alcanzaron a sustraer algunas herramientas y piezas del vehículo antes de abandonarlo.

Según informó oficialmente la Comisaría de Arcadia, el hecho fue denunciado por José Fernando Gómez, ingeniero agrónomo de 48 años domiciliado en Concepción, quien detectó el faltante de un tractor Fiat 700 color naranja y azul y una podadora Yomel roja y blanca.

De acuerdo con la denuncia, las alarmas del galpón se activaron durante la madrugada, entre las 00:30 y las 00:41, aunque inicialmente no se sospechó de un robo. Horas más tarde, uno de los empleados del establecimiento descubrió daños en el cerco perimetral, candados violentados y la desaparición de la maquinaria agrícola.

Además, el propietario indicó que los autores del hecho habrían desactivado el sistema eléctrico antes de concretar el robo, ya que todas las llaves térmicas fueron encontradas bajas. El predio también cuenta con cámaras de seguridad, aunque no estaba confirmado si el sistema de grabación funcionaba correctamente debido a problemas de mantenimiento.

Tras la denuncia, la Policía emitió una circular general y dio intervención a Criminalística y al equipo investigativo G2 de Concepción. La investigación tomó un giro importante luego de que una mujer declarara haber visto cerca de la 1 de la madrugada un tractor circulando por Ruta 324 acompañado por una motocicleta de baja cilindrada, en inmediaciones del monumento al Gauchito Gil.

Con esos datos, los efectivos iniciaron rastrillajes en distintas fincas cañeras de la zona hasta que, cerca de las 14:45, lograron localizar el tractor y la desmalezadora escondidos entre los cañaverales.

Fuentes policiales indicaron que al tractor le faltaban el arranque y varias herramientas, elementos que habrían sido sustraídos por los delincuentes antes de abandonar la maquinaria.

La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos del Centro Judicial Concepción ordenó documentar el procedimiento y realizar pericias criminalísticas e inspecciones físico-mecánicas sobre los vehículos recuperados.

La causa quedó caratulada como robo y continúa bajo investigación para intentar identificar a los responsables del hecho.