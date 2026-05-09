La nieve llegó a Tafí del Valle y dejó una impactante postal invernal en Tucumán

La intensa ola de aire polar que ingresó a Tucumán comenzó a sentirse con fuerza este sábado y dejó una de las imágenes más impactantes del invierno en los Valles Calchaquíes: la nieve volvió a cubrir sectores de Tafí del Valle.

Tal como había sido anticipado por especialistas meteorológicos, durante la mañana se registró caída de “garrotillo” en el centro tafinisto, mientras que en las zonas más elevadas, como La Ovejería y sectores de montaña superiores a los 2.000 metros de altura, pudieron verse copos de nieve cubriendo caminos, vehículos y cerros.

El fenómeno transformó rápidamente el paisaje y generó una ola de fotografías y videos compartidos por vecinos y turistas, quienes aprovecharon la jornada para disfrutar de una postal típica del invierno tucumano.

La nevada había sido anticipada días atrás por el observador meteorológico Cristofer Brito, quien explicó que el ingreso de un refuerzo de aire frío de origen polar provocaría un descenso aún más marcado de las temperaturas y aumentaría las probabilidades de nevadas aisladas en zonas altas de montaña.

“El sábado ingresará un refuerzo de ese aire frío, de origen polar, que va a provocar un descenso aún más notorio de la temperatura y ahí es cuando se pueden dar chances de nevadas en zonas de montaña”, había señalado el especialista.

Además, Brito había advertido que la nieve acumulada podría alcanzar hasta cuatro centímetros en algunos sectores, pronóstico que finalmente comenzó a cumplirse durante las primeras horas del sábado.

Con temperaturas extremadamente bajas en distintos puntos de la provincia, Tafí del Valle volvió a convertirse en uno de los lugares más visitados y fotografiados del fin de semana, gracias a un fenómeno climático que cada invierno despierta expectativa entre tucumanos y turistas.