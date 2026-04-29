Con una aparatosa comitiva que incluye a buena parte del Gabinete y legisladores, el presidente Javier Milei llegó este miércoles a las 10:13 al Congreso para acompañar a Manuel Adorni durante su informe de gestión. Eufórico, el mandatario se fotagrofió con los ministros e hizo circular un video del momento con la canción de la emblemática película Rocky de fondo, y cuando entró al recinto gritó "vamos Manuel" y cantó junto a los militantes que ocupaban los palcos.

El mandatario llegó al Congreso en una camioneta negra de Presidencia celosamente custodiada por agentes de la Policía Federal. Milei encabezó la nutrida delegación del Ejecutivo que fue al recinto para acompañar a Adorni en medio del escándalo por los vuelos privados y las propiedades que el ministro coordinador no declaró.

Apenas bajó de la camioneta, Milei abrazó al ministro de Economía, Luis Caputo, que llegó desde la Casa Rosada en una de las combis que trasladaron a los miembros del Gabinete.

Minutos después de ingresar al Congreso, Milei y la nutrida comitiva en apoyo a Adorni se tomó una foto junto al Jefe del Gabinete en un despacho. El Presidente, sentado frente a un escritorio y con los pulgares hacia arriba en su habitual gesto para las fotos, flanqueado por su hermana Karina y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. También en la primera fila posaron la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

En los extremos, el ministro de Salud, Mario Lugones, y el asesor presidencial Santiago Caputo. La segunda fila la formaron el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, "Lule" Menem, Federico Sturzenegger, el ministro del Interior, Diego Santilli, Luis Caputo, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, Adorni, Martín Menem y el ministro de Defensa, Carlos Presti.

El Presidente ocupó un palco del recinto con la secretaria general de la Presidencia, su hermana Karina, con Pettovello, Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno. Apenas llegó al palco fue ovacionado y él mismo coreó el "presidente, presidente" que cantaron los militantes y también muchos legisladores.

Cuando los diputados levantaron la mano para aprobar el ingreso de Adorni al recinto, Milei gritó "vamos, Manuel", en apoyo a su jefe de gabinete, y se sumó después al "Adorni, Adorni" en modo futbolero que cantaron los militantes libertarios.

Milei siguió con atención la exposición de Adorni antes de las preguntas. Abrazó a Caputo cuando el jefe de Gabinete elogió el rumbo económico, saludó a Pettovello cuando Adorni destacó el rol de Capital Humano y también aplaudió con énfasis cuando el ministro coordinador defendió la política de seguridad de Alejandra Monteoliva como "legado de Patricia Bullrich".

Milei también agitó cuando Adorni defendió los viajes presidenciales y los diputados lo celebraron. Otra vez sonó el "presidente, presidente" que el propio mandatario coreó.

Los aplausos de Milei cuando Adorni se defendió por los vuelos privados y las propiedades sin declarar

Antes de las preguntas, el jefe de Gabinete le dedicó la parte final de su exposición a defenderse de las acusaciones por los vuelos privados y las propiedades sin declarar.

Milei, menos eufórico que en los otros pasajes del discurso, se limitó a aplaudir las intervenciones del ministro coordinador. También reaccionó de esa manera cuando Adorni le agradeció su presencia en el Congreso y por haberlo nombrado al frente del Gabinete.

Después de los aplausos a Adorni por su exposición y de agradecer el nuevo cántico de los diputados, Milei se retiró del recinto. Lo hizo con gestos a sus militantes, juntando las manos formando un corazón. Y contestándole "chau kukas" a quienes gritaban "delincuente" desde las bancas.

Pocos minutos después, instantes antes de las 12.30, el mandatario dejó el Congreso para volver a la Casa Rosada. Ya en su camino a la sede del Gobierno, Milei se volcó, como es habitual, a las redes sociales. En pocos minutos replicó decenas de posteos en X y en instagram, dando cuenta de la exposición del su jefe de Gabinete y de sus cruces con la oposición.

"Sus ideas mataron a 150 millones de personas", el cruce a los gritos de Milei con diputados de izquierda

No todo fue euforia y celebración para Milei durante la exposición de Adorni antes de las preguntas. Con el correr de los minutos, se multiplicaron las críticas a Adorni desde la oposición. El bloque más vehemente con sus gritos fue el de los diputados del Frente de Izquierda, quienes cuestionaron al Gobierno por sus relaciones con Estados Unidos e Israel.

"Los asesinos son ustedes. Sus ideas mataron a 150 millones de personas", gritó Milei a los diputados de izquierda.

El bloque del FIT, que ingresó al recinto con carteles contra Milei, Karina y Adorni, cuestionó los distintos pasajes del discurso del jefe de Gabinete con críticas a al Gobierno, comenzando con el reclamo por el financiamiento universitario y la dura crítica al apoyo a Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán.

"Los corruptos son ustedes", el grito de Milei a los periodistas tras una pregunta que lo indignó

Después de la foto con sus ministros en apoyo a Adorni y justo antes de llegar al palco, un grupo de periodistas acreditados en el Congreso le preguntó a Milei por qué defendía al jefe de Gabinete. "¿Adorni es corrupto?", le consultaron a los gritos mientras el mandatario caminaba rápidamente.

Indignado por la consulta pero sin detener su marcha, Milei apuntó contra los periodistas: "Los corruptos son ustedes, chorros", contestó.

Los gestos de apoyo de Milei a Adorni antes de su presencia en el Congreso

La presencia de Milei y la secretaria general de la Presidencia, su hermana Karina, en uno de los palcos del recinto, es el gesto más fuerte de apoyo del jefe del Estado para Adorni, quien estará expuesto a decenas de críticas y cuestionamientos por parte de la oposición. El propio Presidente quedará expuesto a esas críticas en un Congreso que, de todas maneras, estará plagado de militantes libertarios.

Milei cerró filas en apoyo a Adorni desde que el jefe de Gabinete está en el centro de la polémica por haber incluido a su esposa en el avión presidencial que fue a Nueva York con el mandatario, después cuando se conoció que viajó de vacaciones a Punta del Este en un avión privado, y mucho más desde que estalló la polémica por las propiedades que compró siendo funcionario y no declaró.

Hubo decenas de gestos, desde los habituales en las redes, replicando mensajes contra la oposición y todos los que cuestionaran al funcionario, hasta los abrazos efusivos en actos públicos o reuniones de Gabinete.