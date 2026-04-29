Gran Desfile de Mascotas en Monteros: una fiesta para celebrar el Día del Animal

Este domingo 3 de mayo a las 15 horas, el predio de la Terminal de Ómnibus de Monteros será escenario de una jornada especial dedicada a los animales que día a día llenan de alegría y amor a nuestras familias.

El Gran Desfile de Mascotas invita a toda la comunidad a participar y disfrutar de un evento pensado para rendir homenaje a nuestros compañeros de cuatro patas.

La celebración contará con un paseo de artesanos, la presentación de bandas en vivo, la participación de agrupaciones independientes y proteccionistas, además de premios para quienes se sumen al desfile. Será una tarde para compartir en familia, visibilizar el cuidado responsable de los animales y fortalecer el vínculo con ellos en un ambiente festivo.

Las inscripciones se realizan en Avenida Avellaneda 220, en el horario de 8 a 12 horas y de 14 a 19 horas. Se espera una gran concurrencia de vecinos y vecinas que quieran mostrar con orgullo a sus mascotas y celebrar juntos este día tan especial.