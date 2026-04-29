“Tucumán está entre las siete provincias que tiene superávit fiscal a nivel nacional”

El gobernador Osvaldo Jaldo brindó una conferencia de prensa en Casa de Gobierno donde informó que Tucumán integra el grupo de siete provincias del país que cerraron 2025 con superávit fiscal, según informes de consultoras privadas. Del anuncio también participó el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad.

El mandatario explicó el proceso de ordenamiento de las cuentas públicas iniciado al comienzo de su gestión. En ese sentido, afirmó: “Cuando arrancamos en octubre de 2023 tomamos medidas dentro de la reestructuración del gobierno. Eliminamos ministerios, secretarías, subsecretarías y direcciones que se superponían en sus funciones. También eliminamos cargos que no tenían un rol específico y gastos innecesarios y superfluos”.

El Gobernador detalló que el control del gasto permitió transitar 2024 con estabilidad financiera: “En 2024, con ingresos de coparticipación razonables, transcurrimos el año con una situación financiera controlada, que nos permitió cumplir con las áreas esenciales como salud, educación, seguridad, acción social y servicios públicos, aun cuando la Nación dejó de enviar recursos específicos”.

Asimismo, remarcó que la Provincia debió asumir programas que dejaron de financiarse desde el Gobierno nacional. Al respecto, indicó: “La Nación dejó de enviar el incentivo docente, la compensación del transporte, la conectividad y programas en salud, seguridad y educación vinculados al mejoramiento de establecimientos educativos y la calidad pedagógica”.

En ese marco, el mandatario destacó la creación de una herramienta financiera para afrontar contingencias: “Durante 2024 logramos un Fondo Anticíclico que en diciembre equivalía aproximadamente a una planilla y media o dos planillas de sueldo de ahorro, para afrontar cualquier emergencia económica, financiera o presupuestaria”.

Luego, el titular del Poder Ejecutivo describió el contexto económico nacional durante 2025 y su impacto en las provincias: “En 2025 empezó a caer el consumo a nivel nacional y, con ello, los recursos coparticipables. Los 24 distritos de la República Argentina perdimos recursos nacionales, pero no todas las provincias estaban posicionadas de la misma manera”.

Jaldo resaltó las particularidades productivas de la provincia frente a ese escenario. En ese punto, afirmó: “Tucumán no tiene minería ni es una provincia petrolera, pero sí posee un potencial productivo, industrial y comercial muy importante. Por eso, Tucumán está entre los siete distritos que en 2025 tuvieron superávit fiscal. En un año difícil, la provincia terminó con superávit”. El ranking se completa con Córdoba, Formosa, Jujuy, Neuquén, San Juan y Santiago del Estero.

Estuvieron presentes también en la conferencia de prensa el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur; el ministro de Interior, Darío Monteros; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; el secretario general del Gobernación, Federico Nazur; el presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Juri; y el jefe y subjefe de Policía, Joaquín Girvau y Roque Yñigo.

Por su parte, el ministro de Economía y Producción explicó que el resultado fiscal fue producto del trabajo conjunto del gabinete: “El superávit fiscal al cierre de diciembre de 2025 fue posible gracias al trabajo conjunto de todos los ministros. Trabajamos en equipo y eso permitió mantener el equilibrio a través del Fondo Anticíclico, que disminuye por la caída de los recursos vinculados al consumo”.

El funcionario explicó la relación entre consumo y recaudación. En esa línea, indicó: “El 95% de la coparticipación federal está compuesto por IVA y Ganancias. Cuando cae el consumo y la venta, la consecuencia inmediata es la caída de la recaudación”.

Abad subrayó que el resultado fiscal se apoya en datos de consultoras y centros de estudio: “La consultora Politikón Chaco señala, en base a estadísticas nacionales, que Tucumán cerró 2025 con superávit fiscal”.

Finalmente, el ministro destacó el enfoque del Gobierno provincial en la generación de empleo y desarrollo económico. “La esperanza está puesta en un gobierno que todos los días trabaja para que el sector privado genere empleo genuino y valor agregado económico en la provincia de Tucumán”, subrayó el avance del plan de gobierno basado en el equilibrio fiscal.