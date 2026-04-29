El sur tucumano en alerta por posible aumento del boleto del transporte público

La discusión sobre el aumento del boleto urbano en San Miguel de Tucumán no solo afecta a los vecinos de la capital, sino que también repercute directamente en el sur tucumano, donde empresas como Exprebus y TESA brindan el servicio interurbano hacia Monteros, Concepción, Aguilares, Alberdi y La Cocha. Una vez que el Concejo Deliberante de la capital fija un nuevo valor, el impacto se traslada de manera automática a los corredores que conectan las ciudades del interior.

En la última sesión extraordinaria, los ediles rechazaron el estudio de costos presentado por los empresarios del transporte, que estimaba que el boleto debería alcanzar los $2.400 en el servicio urbano de capital. Aunque el concejal Cristian Abel sostuvo que “no es momento de ver un pedido de aumento” por la situación crítica del país y la provincia, otros referentes como Carlos Ale advirtieron que el tema “hay que tratarlo”, aunque resulte desfavorable para los vecinos.

La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) insiste en que sus cálculos coinciden con los del municipio, aunque desde el Ejecutivo se cuestiona que no todas las unidades cumplen con las frecuencias y recorridos. En paralelo, concejales radicales reclamaron la apertura de pliegos para que ingresen nuevos oferentes que garanticen un servicio de calidad, con colectivos en condiciones y horarios regulares.

Para el sur tucumano, la pregunta es inevitable: ¿cuánto costará el boleto en cuestión de semanas? Si bien aún no se definió un nuevo valor oficial, cualquier incremento aprobado en la capital repercutirá en los servicios interurbanos. Esto significa que los monterizos y el resto de los usuarios del sur podrían enfrentar un aumento significativo en el corto plazo, en un contexto económico que ya golpea fuerte a las familias y donde el transporte público es un recurso esencial para la movilidad cotidiana.