Sociedad 29 Abr 2026
Servicios públicos durante el feriado del Día del Trabajador
La Municipalidad de Monteros informó que el próximo viernes 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajador, se aplicará un esquema especial en la prestación de servicios públicos.
📌 Recolección domiciliaria: SIN SERVICIO
📌 Recolección de escombros: SIN SERVICIO
➡️ El sector correspondiente al viernes será atendido el jueves 30 de abril, para garantizar la continuidad del servicio y evitar acumulación de residuos.
La Secretaría de Servicios Públicos recordó a los vecinos que estas medidas buscan ordenar la logística municipal durante el feriado, al tiempo que se asegura la cobertura de los sectores afectados en la jornada previa.
En esta nota: Día del Trabajador, recolección de residuos