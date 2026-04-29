Servicios públicos durante el feriado del Día del Trabajador

La Municipalidad de Monteros informó que el próximo viernes 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajador, se aplicará un esquema especial en la prestación de servicios públicos.

📌 Recolección domiciliaria: SIN SERVICIO

📌 Recolección de escombros: SIN SERVICIO

➡️ El sector correspondiente al viernes será atendido el jueves 30 de abril, para garantizar la continuidad del servicio y evitar acumulación de residuos.

La Secretaría de Servicios Públicos recordó a los vecinos que estas medidas buscan ordenar la logística municipal durante el feriado, al tiempo que se asegura la cobertura de los sectores afectados en la jornada previa.