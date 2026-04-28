Emotivo homenaje q Isauro Arancibia por los 100 años de su nacimiento

En la comuna de Los Sosa, el vicegobernador acompañó el acto en la escuela que lleva el nombre del educador tucumano e hizo entrega de la resolución sancionada por la Legislatura en su honor.

El vicegobernador Miguel Acevedo encabezó el acto de homenaje a Francisco Isauro Arancibia en el centenario de su nacimiento, realizado en la Escuela N° 285 “Francisco Isauro Arancibia” de la localidad de Los Sosa, departamento Monteros.

En el marco del acto, se hizo entrega de la resolución sancionada por la Legislatura provincial que rinde homenaje al docente tucumano al cumplirse cien años de su natalicio. Con este reconocimiento institucional el cuerpo honró su legado como maestro y dirigente en defensa de la educación pública y la dignidad docente y se lo recuerda como víctima del terrorismo de Estado.

Del acto participaron el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón, y los legisladores Francisco Serra (impulsor del evento), Alberto Olea, Roque Argañaraz, Mario Leito, Gabriel Yedlin, Alejandro Figueroa y Patricia Lizárraga. También estuvieron presentes el delegado comunal de Los Sosa, José Albarracín; la directora de la escuela, Verónica Pirlo; y familiares de Isauro Arancibia.

Acevedo destacó el significado institucional del homenaje y subrayó el legado de Isauro y su hermano Arturo como figuras ejemplares para la democracia y la educación pública. “Es un homenaje a aquellos hombres que dieron su vida, literalmente, por esta democracia, por defender los derechos, por defender la escuela pública y a sus docentes. Isauro y Arturo fueron dos hombres que son un ejemplo para nosotros y que debemos honrar”, expresó.

En ese marco, agradeció al legislador Francisco Serra por el proyecto que dio origen a la resolución aprobada en el recinto: “Ellos trabajaron por el prójimo, dieron su vida y un trabajo comprometido y con amor por la salud, por la educación pública y por cada uno de los tucumanos y tucumanas”.

El legislador Francisco Serra, autor del proyecto de resolución, valoró el acto como una oportunidad para fortalecer los vínculos educativos y culturales de la región. “Es un orgullo poder estar en este acto, en esta escuela que lleva el nombre precisamente de Isauro Arancibia, honrando algo tan importante para nosotros, que es siempre fortalecer los vínculos educativos y culturales”, expresó.

Serra también remarcó que “la cultura y la educación forman parte del gran patrimonio que tenemos los monterizos”.

La directora de la institución, Verónica Pirlo, describió la jornada como un día de fiesta para toda la comunidad educativa. “Para nosotros es una alegría inmensa poder festejar los 100 años del nacimiento de Francisco Isauro Arancibia, de quien llevamos su nombre, un hombre con muchos valores que hizo mucho por la docencia y por la educación a nivel monterizo, provincial y nacional”, afirmó.

Pirlo también destacó que la escuela alberga a 115 alumnos en jornada completa, con desayuno, almuerzo y merienda, y que los estudiantes prepararon láminas y mensajes alusivos al legado del educador: “Siempre mensajes optimistas, siempre mensajes esperanzadores, porque tenemos que estudiar, tenemos que superarnos y tenemos que progresar para darle a nuestro país una mejor calidad”.

Por su parte, Leonardo González Arancibia, sobrino de Isauro y presidente de la Biblioteca Isauro y Arturo Arancibia, expresó el orgullo de la familia ante cada homenaje que se rinde a su tío. “Siempre para nosotros es un honor cuando lo agasajan, mucho más con el vicegobernador, los legisladores de este departamento. Es un honor para toda la familia”, señaló.

Consultado sobre el grito de “Nunca Más” que resonó durante el acto, González Arancibia subrayó la importancia de estos espacios frente al negacionismo: “Momentos como este, apareciendo un negacionismo incipiente pero negacionismo al fin, todos esos actos dan por tierra todas estas situaciones. Por eso siempre los homenajes que se rinden a Isauro y Arturo para nosotros son un honor”.