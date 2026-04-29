“El último baile” del Pulga Rodríguez: el ídolo tucumano anunció su retirobde las canchas

El fútbol tucumano se prepara para un momento cargado de emoción. Luis Miguel Rodríguez confirmó que el próximo 14 de junio disputará su partido homenaje en el estadio de Colón de Santa Fe, en lo que será el cierre definitivo de su carrera profesional. “Será el último baile”, expresó el delantero, dejando en claro que colgará los botines tras ese evento y no volverá a ponerse la de Ñuñorco.

A sus 41 años, el Pulga pone punto final a una trayectoria que lo consolidó como uno de los máximos ídolos del fútbol tucumano y figura indiscutida de Atlético Tucumán. Su paso por Colón quedó marcado a fuego por el histórico título obtenido en 2021, un logro que lo elevó a la categoría de leyenda también en Santa Fe.

El propio Rodríguez explicó cómo transita esta etapa de despedida: aseguró que no continuará en el fútbol profesional ni en ligas locales. “Solo seguiré jugando con amigos”, contó, aunque admitió que el retiro implicará un desafío personal para canalizar la energía y la rutina que deja la competencia.

El homenaje en Colón tendrá un fuerte valor simbólico, no solo por el título conseguido, sino también por el vínculo que construyó con los hinchas. Sin embargo, el delantero no descartó tener en el futuro otro partido despedida en Tucumán, donde su nombre ya es sinónimo de historia.

Con esta decisión, el Pulga cierra un capítulo dorado del fútbol argentino. El 14 de junio no será un partido más: será el último baile de un ídolo que dejó huella dentro y fuera de la cancha.