Monteros pisa fuerte en el MTB: Abdala ganó en su debut y Juliana Díaz se quedó con la general en San Pedro

El Campeonato Tucumano de Cross Rural de MTB tuvo un arranque a puro nivel en San Pedro de Colalao y dejó grandes noticias para Monteros. En la primera fecha del calendario, el vigente campeón de la categoría Master B1, Eduardo Abdala, comenzó la defensa de su título con una victoria clave en un final electrizante.

Abdala protagonizó una carrera intensa desde el inicio, con una estrategia ofensiva que le permitió marcar diferencias en los primeros kilómetros. “Fue una carrera que desde el inicio salí a buscar sin especulaciones, sabía que tenía que ser así porque hay rivales de mucho nivel”, explicó el ciclista tras cruzar la meta. A los 10 kilómetros logró abrir una brecha junto a Oscar Díaz, diferencia que se sostuvo hasta el cierre, donde todo se definió en un sprint ajustado, con apenas dos segundos de ventaja.

Por su parte, la monteriza Juliana Díaz tuvo una actuación sobresaliente y se quedó con la clasificación general en la categoría damas, registrando un tiempo de 2 horas, 16 minutos y 2 segundos. Su rendimiento la posiciona como una de las grandes protagonistas del campeonato.

El podio femenino lo completaron Macarena Correa y Lourdes Ambray, en una competencia que mostró un alto nivel y anticipa una temporada muy disputada en el MTB tucumano.

El inicio del campeonato dejó en claro que Monteros vuelve a ser protagonista en el ciclismo de montaña, con nombres que pisan fuerte y ya se perfilan como candidatos en sus respectivas categorías.