Una joven tucumana vive un infierno tras el “Argentina Casting”

Agostina Mas, una joven tucumana afectada por el caso conocido como “Argentina Casting”, decidió hablar públicamente y exponer el entramado que —según su testimonio— incluyó manipulación, presión económica y la difusión no consentida de un video íntimo. La causa tiene como principal acusado a Gianfranco Gaspar Núñez, de 30 años, oriundo de Rosario, quien se encuentra detenido por orden de la Justicia federal.

De acuerdo a su relato, todo comenzó a partir de la influencia de su entonces pareja, quien la convenció de grabar contenido bajo la promesa de que se trataba de una productora que comercializaba material en Europa. “Lo hice para pagar una deuda”, explicó, dejando en evidencia el contexto en el que tomó la decisión. El video fue grabado en su propia casa y, según indicó, fue el único que realizó.

Con el paso del tiempo, la situación tomó un giro inesperado. La joven descubrió que el material se había viralizado cuando comenzó a recibir mensajes en sus redes sociales. A partir de ese momento, enfrentó un proceso marcado por la angustia y la exposición pública. “Fueron dos años de sentir culpa”, expresó, al tiempo que destacó el acompañamiento de su familia y el tratamiento psicológico como herramientas fundamentales para atravesar ese período.

Actualmente, Agostina asegura que continúa siendo víctima de acoso y hostigamiento en redes sociales, lo que profundiza el daño emocional derivado de la difusión del contenido. En paralelo, confirmó que junto a otras mujeres afectadas avanzan en una denuncia colectiva para visibilizar el caso y buscar justicia.

La investigación se encuentra en curso en el ámbito federal y apunta a desarticular una presunta red que, según las denuncias, captaba a mujeres jóvenes bajo engaño y luego difundía el material sin su consentimiento en distintas plataformas digitales. El caso vuelve a poner en agenda el debate sobre la violencia digital y la necesidad de reforzar los mecanismos de protección para las víctimas.