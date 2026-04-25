Video: Ñuñorco cayó sobre el final en Simoca

Ñuñorco volvió a tropezar, esta vez en su visita a Unión Simoca, donde cayó por 1 a 0 con un gol en el minuto 92 que dejó un sabor amargo y muchas dudas. El tanto fue convertido por Rasguido, aprovechando una defensa desordenada en los instantes finales del encuentro.

El equipo monterizo mostró una versión opaca durante gran parte del partido, con dificultades para generar juego y sostener el orden defensivo. La derrota no solo duele por el resultado, sino también por la imagen futbolística que dejó el equipo, lejos de lo esperado.

Uno de los puntos críticos del partido fue la reorganización defensiva tras la lesión de Marcelo Jiménez, lo que obligó al ingreso de Enzo Burgos en una posición improvisada sobre el sector derecho. Esa modificación terminó pasando factura en el cierre, donde el rival encontró espacios y concretó la jugada decisiva.

Con este resultado, Ñuñorco suma su segunda derrota consecutiva y enciende señales de alerta de cara a lo que viene. El desafío ahora será recuperar solidez, ajustar piezas y volver a competir con mayor firmeza en un torneo que no da margen para errores.