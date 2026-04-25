Llaman a licitación pública para concesionar kiosco, cantina y fotocopiadora de la Escuela Normal

La Escuela Normal Superior Teniente General Julio A. Roca, ubicada en calle 24 de Septiembre 158, abrío la convocatoria para la concesión de la cantina.

Según se informó, la venta de pliegos se realiza desde el 22 hasta el 27 de abril a las 10:30 horas. Los interesados en participar deberán adquirir la documentación correspondiente, cuyo valor fue fijado en 54.000 pesos.

En cuanto al cronograma del proceso, la apertura de sobres está prevista para el 30 de abril a las 9:00 horas, instancia clave donde se conocerán las propuestas presentadas por los oferentes.

La base establecida para la concesión asciende a 1.800.000 pesos, lo que marca el piso económico para quienes aspiren a gestionar estos servicios dentro de una de las instituciones educativas más importantes de Monteros.

Esta convocatoria representa una oportunidad para emprendedores locales que busquen desarrollar una actividad comercial dentro del ámbito escolar, bajo condiciones reguladas y con alta demanda diaria por parte de la comunidad educativa.