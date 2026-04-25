Deportes 25 Abr 2026
Ñuñorco con equipo confimsdo visita a Unión Simoca
Ñuñorco ya tiene todo listo para salir a las 16:00 en condición de visitante frente a Unión Simoca, en un encuentro que promete ser exigente y determinante. El cuerpo técnico confirmó la alineación titular, con un cambio obligado, Marcelo Jimenez en lugar del expulsado Kike Campos.
Los once elegidos por Floreal García para arrancar el partido son: Carlos Medina; Darío Romero; Facundo Albastray; Marcelo Jiménez; Carlos Aldonate; Emir Zuda; Matías Medina; Exequiel Sosa; Lucas Naranjo; Luis Rodríguez y Carlos López.
El cruce ante Unión Simoca genera expectativa en ambos lados, con Ñuñorco enfocado en traerse un resultado positivo que lo mantenga en la pelea dentro del torneo.
