Circulaba en una moto robada y con cocaina: fue aprehendido en Monteros

Un nuevo procedimiento policial en Monteros dejó como saldo la aprehensión de un hombre que circulaba en una motocicleta robada y llevaba consigo sustancias prohibidas. El operativo fue realizado por personal de la División Drogas Peligrosas Oeste, en el marco de tareas de control en la ciudad.

Según informaron fuentes del procedimiento, el sospechoso intentó evadir la presencia policial, lo que despertó las alertas de los efectivos. Tras ser interceptado, se procedió a una requisa en la que se encontraron varios envoltorios con cocaína entre sus pertenencias.

Además, al verificar los datos del vehículo en el que se desplazaba, se constató que la motocicleta tenía pedido de secuestro vigente por una causa de hurto, lo que agravó aún más su situación judicial.

El hombre quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones correspondientes. El procedimiento se enmarca en los operativos de prevención que se intensifican en Monteros para combatir el delito y el narcomenudeo en la región.