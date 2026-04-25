Vecinos detienen a un hombre tras intentar robar en una vivienda en la Villa Nueva

Un hombre de 39 años fuera aprehendido por vecinos tras intentar cometer un robo en una vivienda durante la tarde del viernes en la Villa Nueva. El episodio ocurrió a plena luz del día, cuando el sospechoso ingresó al fondo de una propiedad con intenciones de sustraer un elemento.

Según el relato de los damnificados, el individuo actuó con total impunidad cerca de las 13:30, pero fue advertido por vecinos que dieron aviso inmediato. Tras una breve persecución por la zona, lograron retenerlo a pocas cuadras del lugar hasta la llegada de las autoridades.

De acuerdo a la información oficial, la fiscalía interviniente convalidó la aprehensión por hurto en grado de tentativa y dispuso medidas investigativas. El acusado quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.