Dolor en Tucumán: fallecieron dos efectivos policiales y la fuerza se viste de luto

La Policía de Tucumán atraviesa momentos de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de dos efectivos policiales, una noticia que impactó de lleno en la institución y en la comunidad. La Policía provincial volvió a vestirse de luto ante la partida del sargento primero Diego Medina y del efectivo Rodrigo Soria, de 42 años.

Medina, quien se desempeñaba en la División Patrulla Motorizada, fue despedido por sus compañeros con mensajes cargados de emoción, destacando su compromiso y vocación de servicio. Su fallecimiento generó una fuerte repercusión dentro de la fuerza, donde era reconocido por su labor diaria y su compañerismo.

La pérdida también reaviva un tema sensible dentro de las fuerzas de seguridad: la necesidad de mayor acompañamiento, contención y asistencia para los efectivos, que enfrentan a diario situaciones de alta exigencia y presión.

A este dolor se suma la muerte de Rodrigo Soria, cuya partida también dejó una huella profunda entre familiares, amigos y colegas. En redes sociales, los mensajes de despedida reflejaron el cariño y respeto que supo ganarse en vida.

Ambos fallecimientos golpean a la institución en un corto período de tiempo, generando un clima de tristeza y reflexión sobre el rol, las condiciones y el cuidado de quienes integran las fuerzas de seguridad en la provincia.