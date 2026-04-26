Franco Colapinto hizo historia en Buenos Aires: exhibición de Fórmula 1 ante una multitud en Palermo

Franco Colapinto protagonizó una exhibición histórica en Buenos Aires con un auto de Fórmula 1. Multitud en Palermo, show con el Lotus y homenaje a Fangio.

El piloto argentino Franco Colapinto protagonizó una jornada histórica en la ciudad de Buenos Aires, donde salió a pista en un circuito callejero montado en Palermo y desató la locura de miles de fanáticos. Minutos antes de las 13, el joven corredor aceleró a bordo de un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8, ploteado con los colores de la escudería Alpine F1 Team.

El rugido del motor y las maniobras del piloto, con aceleradas a fondo y trompos controlados, generaron una ovación constante del público que colmó la zona. La exhibición no solo marcó un momento único para los amantes del automovilismo, sino que también consolidó el fenómeno que despierta Colapinto en el país.

La jornada incluyó momentos cargados de simbolismo. A las 14.30, el piloto volvio a pista para girar con la legendaria “Flecha de Plata”, el auto que inmortalizó el quíntuple campeón del mundo Juan Manuel Fangio, en un homenaje que conecta generaciones del automovilismo argentino.

La convocatoria fue masiva. Una multitud estimada en cientos de miles de personas se acercó hasta Palermo para vivir el evento. Visiblemente emocionado, el piloto expresó: “Estoy muy contento. ¿500 mil personas? ¿Ya tantas hay? Increíble, una locura. Gracias por venir a todos. Es un sueño hecho realidad”.

El evento quedó marcado como un hito: es la primera vez que un piloto argentino conduce un auto de Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires, en una exhibición de estas características. Un día que ya se metió en la historia grande del deporte nacional.