La Escuela Manuel Vaquera impulsa recreos más entretenidos con juegos didácticos

La Escuela N° 378 Manuel Vaquera lanzó un proyecto que busca transformar los recreos en espacios de juego, y convivencia. Bajo el lema “Recreos y Espacios Cuidados”, la institución invita a toda la comunidad educativa y vecinos a sumarse con la donación de juegos de mesa, que serán utilizados por los alumnos en momentos de descanso y actividades dirigidas.

La propuesta apunta a que los recreos dejen de ser solo un tiempo libre y se conviertan en instancias de encuentro, aprendizaje y diversión. Juegos como ajedrez, damas, Jenga o el tradicional Juego de la Oca son algunos de los que se esperan recibir, aunque cualquier aporte en buen estado y completo será bienvenido.

Las donaciones pueden entregarse directamente en el establecimiento escolar, ubicado en Rivadavia 790, donde se organizarán los recursos para que cada recreo se convierta en una experiencia enriquecedora.

Desde la institución remarcaron que cada aporte cuenta y que el compromiso de la comunidad es clave para que los recreos se conviertan en espacios cuidados, donde los niños y niñas puedan aprovechar y se cambie el sentido pedagógico del tiempo libre en recreos.