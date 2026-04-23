Ñuñorco tiene día y horario confirmado para visitar a Unión Simoca

[Lucas Naranjo domina la pelota durante un entrenamiento de Ñuñorco. El flamante refuerzo es uno de los puntos altos del equipo. Foto Gentileza Prensa Ñuñorco.]

La Liga Tucumana de Fútbol confirmó la programación para uno de los encuentros más esperados del fin de semana: Ñuñorco visitará a Unión Simoca en un duelo que trasciende lo deportivo. La expectativa no solo radica en la necesidad de puntos del "Tigre", sino en un hecho sin precedentes: Luis Miguel "Pulga" Rodríguez, el máximo ídolo del fútbol tucumano, jugará por primera vez un partido oficial en su ciudad natal defendiendo los colores de la institución monteriza.

El encuentro, que se jugará el sábado desde las 16:00 (la reserva a las 13:30) ya genera una revolución en Simoca, donde se espera un estadio colmado para recibir al hijo pródigo que ahora lidera las ilusiones de Monteros.

En el plano estrictamente futbolístico, el plantel de Ñuñorco encaró la semana de entrenamientos con el objetivo de corregir los errores cometidos en la derrota frente a Concepción FC. El técnico Floreal García enfrenta el desafío de rearmar la estructura defensiva debido a la expulsión de "Kike" Campos, una baja sensible que obligará a realizar modificaciones tácticas. La gran duda en el búnker del Tigre es si se mantendrá el sistema de tres defensores o si el entrenador optará por un clásico 4-4-2 para buscar mayor equilibrio y solidez en una cancha siempre difícil como la de Unión.

Con tres puntos en su haber tras dos presentaciones, este partido se presenta como una "bisagra" para las aspiraciones de Ñuñorco en el certamen anual. El grupo sabe que un triunfo en Simoca no solo acomodará al equipo en la tabla de posiciones, sino que servirá como un fuerte envión anímico para consolidar el proyecto deportivo de este 2026.

En Monteros, la confianza en el plantel y en la jerarquía del "Pulga" es total, soñando con que este fin de semana comience la racha positiva que lleve al club a los puestos de vanguardia del fútbol provincial.