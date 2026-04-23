jueves 23 de abril de 2026
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23 Abr 2026

Frío, cielo cubierto y lluvias aisladas

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 13° de mínima y 19° de máxima.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que las jornadas seguirán con cielo cubierto hasta el viernes y con posibles lluvias. La temperatura tendrá un leve aumento desde el viernes, que superaría la barrera de los 20°C.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 13° de mínima y 19° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 94%. El viento corre del oeste a 4 km/h y la visibilidad es de 6 km.

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