Federico Arquez: de Monteros a la Selección Argentina de Vóley para la temporada 2026

El tucumano integra la lista oficial para los desafíos internacionales del año, que incluyen la VNL y el Sudamericano clasificatorio para los Juegos Olímpicos.

El deporte de Monteros vuelve a ocupar un lugar de privilegio en el plano nacional con la confirmación de la convocatoria de Federico Arquez a la Selección Argentina de Vóley. Esta mañana, la Federación Argentina de Voleibol (FeVA) hizo oficial la nómina de jugadores seleccionados por el flamante entrenador Horacio Di Leo, quien inicia su gestión con la mirada puesta en la renovación y competitividad del equipo.

Arquez, quien actualmente se desempeña en el Melilla de España, fue ratificado como uno de los armadores del plantel. En esta posición compartirá entrenamientos y competencia con figuras de renombre, como el caso de Luciano De Cecco y Matías Sánchez, además de Matías Giraudo y otra presencia destacada para el vóley local: Nehuén Daversa, representante de Monteros Vóley.

El calendario para el combinado nacional será exigente y cargado de objetivos trascendentales. La actividad oficial comenzará el 10 de junio con el inicio de la VNL (Volleyball Nations League), que tendrá sedes en Brasil, Polonia y Japón. Este torneo servirá como preparación de alto nivel para el gran compromiso del año: el Campeonato Sudamericano que se disputará en Brasil del 22 al 27 de septiembre.

Dicho certamen continental posee una relevancia estratégica, ya que otorga la primera plaza olímpica directa para los Juegos de Los Ángeles 2028. De esta manera, el monterizo Arquez se encamina a formar parte de una nueva etapa del seleccionado, buscando consolidar su lugar en la elite del vóley internacional y representar a su ciudad en los escenarios más importantes del mundo.