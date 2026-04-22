Ya suman 231 los contagios de chikungunya en Tucumán

Los casos de chikungunya aumentaron a 231 en Tucumán y se reforzó los operativos de bloqueo en las zonas con mayor concentración de contagios, principalmente en el sur de la capital y en El Manantial, según se informó durante un nuevo monitoreo sanitario encabezado por autoridades del Ministerio de Salud provincial.

El dato encendió la atención de la cartera sanitaria, que resolvió intensificar la vigilancia activa sobre personas con síndrome febril y profundizar las tareas preventivas para contener la circulación del virus y evitar nuevos contagios.

En contraste, la provincia no registra hasta el momento casos confirmados de dengue, pese a que a nivel nacional se notificaron cerca de 19 mil casos sospechosos y circulación de tres serotipos. Desde el área sanitaria señalaron que este escenario responde al impacto de las medidas preventivas sostenidas en el territorio.

El informe fue presentado en un encuentro encabezado por el subsecretario de Salud, Marcelo Montoya, junto a la directora del PRIS, Noelia Bottone; la doctora Alejandra Mattiacci; y el equipo de Epidemiología liderado por Romina Cuezzo. La exposición técnica estuvo a cargo de la licenciada Rita Ivanovich, quien detalló los principales indicadores sanitarios de la provincia.

En cuanto a las enfermedades respiratorias, las autoridades advirtieron que a nivel nacional se registra un aumento en la positividad de influenza A. En Tucumán, en tanto, predominan los casos detectados de rinovirus e influenza A, aunque dentro de los niveles esperados según los corredores epidemiológicos.

Frente a este panorama, el Ministerio de Salud insistió en la necesidad de reforzar las medidas de prevención, entre ellas eliminar recipientes con agua acumulada, mantener limpios y desmalezados patios y jardines, usar repelente, colocar mosquiteros y consultar de inmediato al sistema de salud ante síntomas como fiebre o dolores musculares y articulares. También recomendaron lavarse frecuentemente las manos, ventilar los ambientes y mantener al día el calendario de vacunación, sobre todo en los grupos de riesgo.