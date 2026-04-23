La Bancaria anunció un paro nacional frente al cierre de 12 tesoros regionales

La Asociación Bancaria mediante el comunicado “B.C.R.A.: Todo tiene un límite”, denuncia la falta de diálogo con las autoridades del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el estancamiento de las negociaciones y las intimidaciones sufridas por trabajadores que podrían perder sus puestos debido al cierre de 12 tesoros regionales.

Ante este escenario, el gremio resolvió llevar adelante un paro de 24 horas el lunes 27 de abril, que afectará a los 21 tesoros regionales distribuidos en todo el país. La medida implica que ese día no habrá operaciones de traslado ni abastecimiento de dinero en las entidades financieras que dependen de estas operatorias.

El comunicado advierte que, de no obtener respuestas satisfactorias en la mesa de negociación, se profundizará el plan de acción con medidas más contundentes en todas las entidades oficiales y privadas que alberguen tesoros regionales. La Asociación Bancaria exige garantizar la estabilidad laboral y condiciones de trabajo dignas para los 32 trabajadores afectados.