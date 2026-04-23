El Gobierno de Tucumán recupera hectáreas ocupadas ilegalmente en Villa Quinteros

En un operativo conjunto entre Fiscalía de Estado, Catastro y la Policía, se restituyeron tierras fiscales bajo la consigna de resguardar el patrimonio público. El fiscal Adjunto, Raúl Ferrazzano, aseguró que el Estado "no mira para otro lado" y que el ordenamiento territorial es prioridad de gestión.

En el marco de un plan integral de ordenamiento del patrimonio provincial impulsado por el gobernador Osvaldo Jaldo, la provincia logró recuperar con éxito tres hectáreas de tierras fiscales que se encontraban ocupadas de manera irregular en la comuna de Villa Quinteros. El operativo, que marca un precedente en la defensa de los bienes del Estado en el departamento Monteros, fue liderado por la Fiscalía de Estado, bajo la conducción de la Dra. Gilda Pedicone, y contó con un despliegue técnico y de seguridad para garantizar la restitución del predio sin incidentes.

“Hoy existe un Estado presente que no mira para otro lado, sino que se hace cargo. El patrimonio público y el medio ambiente son verdaderas políticas de Estado”, manifestó con firmeza el fiscal Adjunto, Raúl Ferrazzano, quien encabezó la medida en el terreno. La acción no solo buscó la recuperación física del espacio, sino también enviar una señal clara sobre la protección de los recursos públicos, subrayando que la ocupación clandestina de tierras del Estado no será tolerada bajo la actual administración provincial.

El operativo fue el resultado de un trabajo coordinado entre diversas áreas. Además de la Fiscalía, participaron activamente Catastro de la Provincia, representado por el Dr. Ariel Llabra; el comisionado comunal de Villa Quinteros, Gustavo Marcial; el Dr. Máximo Gómez; el Juez de Paz local, Sergio Hadla; y personal de la Policía de Tucumán, quienes custodiaron el perímetro durante el procedimiento de desalojo y toma de posesión.

Con esta recuperación, el Gobierno Provincial busca regularizar terrenos que podrán ser destinados a proyectos de utilidad pública, infraestructura o preservación ambiental. La medida en Villa Quinteros se suma a una serie de acciones similares que se vienen replicando en diferentes puntos de la provincia, donde el relevamiento de Catastro ha detectado irregularidades en el uso de suelos fiscales, reafirmando el compromiso del Estado tucumano con la legalidad y el resguardo de los bienes que pertenecen a toda la comunidad.