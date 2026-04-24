Asignación Universal por Hijo: fechas de cobro para mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario con las fechas de pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en mayo de 2026. Como cada mes, el cronograma se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

El próximo mes la Asignación Universal por Hijo tendrá un aumento del 3,38%, en línea con la movilidad mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec.

Cronograma de cobro de la Asignación Universal por Hijo

De acuerdo con el calendario de Anses, las fechas de pago de la Asignación Universal por Hijo en mayo de 2026 serán las siguientes:

Lunes 11 de mayo de 2026: DNI finalizados en 0.

Martes 12 de mayo de 2026: DNI finalizados en 1.

Miércoles 13 de mayo de 2026: DNI finalizados en 2.

Jueves 14 de mayo de 2026: DNI finalizados en 3.

Viernes 15 de mayo de 2026: DNI finalizados en 4.

Lunes 18 de mayo de 2026: DNI finalizados en 5.

Martes 19 de mayo de 2026: DNI finalizados en 6.

Miércoles 20 de mayo de 2026: DNI finalizados en 7.

Jueves 21 de mayo de 2026: DNI finalizados en 8.

Viernes 22 de mayo de 2026: DNI finalizados en 9.

Las liquidaciones para beneficiarios de la asignación universal por hijo estarán disponibles desde el lunes 11 de mayo de 2026 en Mi Anses. Para consultarlas, los beneficiarios deberán ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Monto de la Asignación Universal por Hijo en mayo de 2026

En mayo de 2026, el beneficio aumentará a $141.286. No obstante, Anses retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta, por lo que el pago directo será de $113.028,80 y la retención ascenderá a $28.257,20.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, el monto se elevará a $460.045. Tras la retención, el pago directo será de $368.036,00.

Sin embargo, el organismo paga el 100% del beneficio para niños de hasta 4 años inclusive cuando el Ministerio de Salud verifica automáticamente los controles sanitarios. Esto es gracias a la Resolución 1170/2025 del Ministerio de Capital Humano.

Beneficios adicionales

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo también acceden a la Tarjeta Alimentar. El monto es de $52.250 por un hijo, $81.936 por dos y $108.062 por más.

Además, las familias con niños de hasta 3 años cobran el Complemento Leche del Plan de los Mil Días. En mayo de 2026, este beneficio asciende a $53.290.

En consecuencia, una familia con un hijo percibirá $165.278,80 sumando AUH al 80% y Tarjeta Alimentar. Si además cobra el Complemento Leche, el ingreso total será de $218.568,80. En caso de cobrar el 100% de la asignación, el monto será aún mayor.