Sube la temperatura y disminuyen las probabilidades de lluvias

En el transcurso de estas 72 horas las condiciones del tiempo mejoran con marcas térmicas por arriba de los 20°C, ofreciendo temperatura templadas. Así también, las probabilidades de lluvias bajaron a un 40° para el sábado en la tarde-noche.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 15° de mínima y 22° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 99%. El viento corre del sur a 4 km/h y la visibilidad es de 3 km.