viernes 24 de abril de 2026
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1420Blue: $1420Bolsa: $1434.8CCL: $1487.2Mayorista: $1392Cripto: $1483.3Tarjeta: $1846
24 Abr 2026

Sube la temperatura y disminuyen las probabilidades de lluvias

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 15° de mínima y 22° de máxima.

En el transcurso de estas 72 horas las condiciones del tiempo mejoran con marcas térmicas por arriba de los 20°C, ofreciendo temperatura templadas. Así también, las probabilidades de lluvias bajaron a un 40° para el sábado en la tarde-noche.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 15° de mínima y 22° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 99%. El viento corre del sur a 4 km/h y la visibilidad es de 3 km.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Jornada Intercultural y Lingüística en el Profesorado de Inglés de Monteros: un puente con la lengua nativa

La Escuela Manuel Vaquera impulsa recreos más entretenidos con juegos didácticos

Asignación Universal por Hijo: fechas de cobro para mayo

Sube la temperatura y disminuyen las probabilidades de lluvias

Ñuñorco tiene día y horario confirmado para visitar a Unión Simoca

¿Se puede vender carne de burro para consumo humano? La tajante respuesta del Gobierno de Tucumán