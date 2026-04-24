Jornada Intercultural y Lingüística en el Profesorado de Inglés de Monteros: un puente con la lengua nativa

La Escuela de Comercio José de San Martín abrió un nuevo año académico con una propuesta que busca fortalecer la formación de sus estudiantes y enriquecer el vínculo con hablantes nativos de inglés. Se trata de la Jornada Intercultural y Lingüística, organizada por el Profesorado de Inglés, que contó con la participación de la Asistente de Idioma Fulbright Amanda Grzywna.

La actividad se desarrolló con amplia participación, donde los futuros docentes pudieron compartir y dialogar directamente con una hablante nativa, generando un intercambio cultural genuino.

Las dinámicas incluyeron juegos, conversaciones guiadas y actividades interactivas que permitieron poner en práctica el idioma en situaciones reales, favoreciendo la confianza y la motivación en el aprendizaje.

La presencia de Amanda Grzywna aportó un valor especial, ya que los estudiantes tuvieron la oportunidad de conectar y convivir con expresiones auténticas de la lengua, además de conocer aspectos culturales que enriquecen la enseñanza.

La jornada cerró con un balance positivo: estudiantes y docentes coincidieron en que este encuentro no solo fortaleció las competencias lingüísticas, sino que también fue la posibilidad de destacar el valor del estudio de la lengua inglesa.