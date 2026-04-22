Taller práctico de cortometraje en Monteros: una experiencia para descubrir el cine

La ciudad de Monteros abre sus puertas a una propuesta cultural única: el Taller Práctico de Cortometraje, pensado para hombres y mujeres mayores de 16 años que deseen acercarse al mundo audiovisual y experimentar de manera directa cómo se construye una historia en imágenes.

El espacio será dictado por el guionista, director y productor Agu Nieder, quien compartirá con los participantes herramientas básicas de narración, producción y dirección.

La actividad se desarrollará los días 22 y 25 de abril, de 19 a 21 horas, en el Altillo del Mercado Cultural Municipal. El taller busca poner en práctica la creatividad de los asistentes, invitándolos a trabajar en equipo, explorar técnicas de filmación y comprender cómo se transforma una idea en un cortometraje.

Se trata de una oportunidad para aprender de manera dinámica y accesible, en un ambiente que fomenta la participación y el intercambio de experiencias. La inscripción está abierta a través del número 3863 525412.

La actividad es libre y gratuita, aunque con cupos limitados, lo que convierte a esta propuesta en una ocasión especial para quienes quieran iniciarse en el cine o fortalecer sus conocimientos previos.