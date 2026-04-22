La semana que viene inicia el pago de los haberes a los estatales tucumanos

El cronograma del 20% inicia el martes 29 de abril, mientras que el 80% comienza el 6 de mayo.

La Tesorería de la Provincia, organismo que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó el cronograma del pago de sueldos del mes de abril. Primero, se abonará el 20% (parte proporcional) para luego continuar con el pago del 80% (parte complementaria).

Cronograma del 20%

Miércoles 29 de abril

Sistema Provincial de Salud (Siprosa)

Instituto Provincial de la Vivienda

Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

Ente Único de Reg. de Servic. Púb. Pcial. (E.R.S.E.P.T.)

Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)

Jueves 30 de abril

Comunas Rurales

Administración Central

Defensoría del Pueblo

Tribunal de Cuentas

Tribunal Fiscal de Apelación

Poder Legislativo

Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)

Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)

Ministerio Público Fiscal

Ministerio Pupilar y de la Defensa

Viernes 1 de mayo

Municipios del Interior

Direcció Recursos Hidricos

Ente Autárquico Tucumán Turismo

Ente Cultural de Tucumán

Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)

Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)

Instituto Desarrollo Productivo

Ente Infraestructura Comunitaria

Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol

Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

Cronograma del 80%

Miércoles 6 de mayo

Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)

Instituto Provincial de la Vivienda

Ente Único de Reg. de Servic. Pub. Pcial. (E.R.S.E.P.T.)

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

Sociedad Aguas del Tucumán

Jueves 7 de mayo

Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)

Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales Rep. 18 - Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26 - Esc. Sec. Transf. Rep. 27)

Administración Central

Defensoría del Pueblo

Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)

Viernes 8 de mayo

Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales Rep. 18 - Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26 - Esc. Sec. Transf. Rep. 27)

Comunas Rurales

Tribunal de Cuentas

Tribunal Fiscal de Apelación

Jubilados fuera de convenio

Renta vitalicia Héroes de Malvinas

Asignaciones ex empleados Talleres de Tafí Viejo

Poder Legislativo

Sábado 9 de mayo