Política 22 Abr 2026
La semana que viene inicia el pago de los haberes a los estatales tucumanos
El cronograma del 20% inicia el martes 29 de abril, mientras que el 80% comienza el 6 de mayo.
La Tesorería de la Provincia, organismo que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó el cronograma del pago de sueldos del mes de abril. Primero, se abonará el 20% (parte proporcional) para luego continuar con el pago del 80% (parte complementaria).
Cronograma del 20%
Miércoles 29 de abril
- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Ente Único de Reg. de Servic. Púb. Pcial. (E.R.S.E.P.T.)
- Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
Jueves 30 de abril
- Comunas Rurales
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Poder Legislativo
- Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
Viernes 1 de mayo
- Municipios del Interior
- Direcció Recursos Hidricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
- Instituto Desarrollo Productivo
- Ente Infraestructura Comunitaria
- Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
Cronograma del 80%
Miércoles 6 de mayo
- Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Ente Único de Reg. de Servic. Pub. Pcial. (E.R.S.E.P.T.)
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Sociedad Aguas del Tucumán
Jueves 7 de mayo
- Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
- Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales Rep. 18 - Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26 - Esc. Sec. Transf. Rep. 27)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
Viernes 8 de mayo
- Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales Rep. 18 - Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26 - Esc. Sec. Transf. Rep. 27)
- Comunas Rurales
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Jubilados fuera de convenio
- Renta vitalicia Héroes de Malvinas
- Asignaciones ex empleados Talleres de Tafí Viejo
- Poder Legislativo
Sábado 9 de mayo
- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Municipios del Interior
- Dirección Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
- Instituto Desarrollo Productivo
- Ente Infraestructura Comunitaria
- Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárq. Teatro Mercedes Sosa
- Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)
En esta nota: Pagos Estatales